Politia franceza a descins astazi la sediul lui PSG si acasa la Di Maria si Pastore! Motivul a fost dezvaluit de francezi

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Potrivit presei din Franta, procurorii francezi au demarat o ancheta la finele anului trecut, ca urmare a dezvaluirilor aparute in urma dezvaluirilor Football Leaks. Intre informatiile scurse in Football Leaks au fost si detalii legate de tranzactiile financiare si contractele jucatorilor Angel Di Maria si Javier Pastore. Politia economica din Franta suspecteaza o evaziune fiscala de milioane de euro.

Jurnalistii din Franta noteaza ca PSG ar fi semnat un contract cu o firma offshore din Panama.

PSG urmeaza sa joace finala Cupei Frantei cu Angers, sambata, de la 22:00.

#BREAKING Football: PSG headquarters, Di Maria and Pastore homes raided in tax probe - legal sources

#UPDATE French investigators raid homes of #PSG stars Angel Di Maria and Javier Pastore in a tax fraud probe https://t.co/d0Cc9GtI0d