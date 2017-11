Pe urmele lui Ronaldinho! Neymar a inventat un dribling senzational cu Monaco: cum si-a UMILIT un adversar cu o fenta senzationala! VIDEO

Neymar este urmasul lui Ronaldinho cel putin in ceea ce priveste driblingurile spectaculoase.

PSG a castigat derby-ul cu Monaco chiar pe terenul acesteia cu scorul de 2-1 - Cavani a deschis scorul pentru ca Neymar sa dubleze avantajul. Pe final, Monaco a redus din diferenta, insa s-a incheiat cu acest scor care o duce pe PSG la 9 puncte in fruntea clasamentului.

Neymar a reusit faza serii - brazilianul i-a trecut spectaculos mingea printre picioare lui Joao Moutinho, faza fiind postata de PSG pe pagina oficiala de Twitter!

"Am vazut astazi (duminica) ca Neymar a batut penalty.. poate in urmatorul meci Neymar il va lasa pe Cavani, pustiul are o inima mare, nici nu va puteti imagina. Poate daca ar fi marcat deja in meciul asta il lasa pe Cavani pentru ca cel mai important este ca PSG sa castige si Neymar face astfel de lucruri. Poate la urmatorul penalty ii paseaza lui Kylian pentru ca a avut dificultati in a marca, insa suntem fericiti cu prestatiile lui" a spus Thiago Silva dupa partida cu Monaco.