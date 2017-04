Apare o noua forta MONDIALA in fotbal! Un club istoric anunta 100 de mil buget de transferuri! Unde incepe REVOLUTIA Champions League

Marseille va continua investitiile de sute de milioane pentru a reveni in topul fotbalului european!

L'Equipe scrie ca proprietarul Frank McCourt va pune la dispozitia clubului nu mai putin de 100 de milioane de euro in aceasta vara. Iar banii vor continua sa curga! Viitoarele campanii de achizitii se anunta si ele spectaculoase.



Pana acum, McCourt si-a tinut toate promisiunile. L-a adus antrenor pe Rudi Garcia si a crescut nivelul echipei prin cateva afaceri importante. Marseille e acum pe 5 in Franta, cu 47 de puncte, si isi propune sa joace in Europa League sezonul viitor.