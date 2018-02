PANICA LA PARIS | Neymar s-a prabusit pe teren, in lacrimi! A fost scos cu targa, PSG a continuat derby-ul cu Marseille in 10 oameni

Neymar s-a accidentat destul de grav in derby-ul cu Marseille.

Starul brazilian s-a prabusit pe teren in minutul 77 dupa ce calcat stramb in urma unui duel la mijlocul terenului. Neymar a fost scos cu targa de pe teren, iar PSG a continuat meciul in 10 oameni. Emery efectuase toate schimbarile pana in minutul 71.

Scorul era 3-0 pentru PSG in momentul accidentarii lui Neymar. Mbappe (min.10), autogolul lui Rolando din minutul 27 si reusita lui Cavani, din pasa lui Neymar, in minutul 55 au modificat tabela.