OFICIAL! PSG a aflat de cati bani are nevoie pentru a nu fi exclusa din Liga Campionilor! "Maruntis" pentru seici!

PSG poate sa scape fara sa vanda jucatori desi a incalcat flagrant regulile fairplay-ului financiar!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Clubul Paris Saint-Germain trebuie sa faca rost in scurt timp de 80 de milioane de euro pentru a respecta regulamentul UEFA privind fair-play-ul financiar, informeaza postul RMC, citat de Le Figaro.

Dupa ce a cheltuit sume record pe transferul unor jucatori - 222 de milioane de euro pentru Neymar si 180 de milioane de euro pentru Kylian Mbappe (optiunea cumparare a francezului este amanata pana in iunie 2018) - PSG trebuie sa-si echilibreze bugetul in urmatoarele luni pentru a nu risca sa fie exclusa din Liga Campionilor.

UEFA a deschis in septembrie o ancheta care vizeaza clubul Paris Saint-Germain, in cadrul programului de monitorizare a respectarii de catre grupari a regulilor fair-play-ului financiar. Oficialii parizienilor au fost deja audiati, la 5 octombrie, in cadrul acestei investigatii. Potrivit RMC, conducatorii clubului PSG spun ca au o colaborare buna cu anchetatorii forului european si ca s-au pregatit foarte bine pentru acesta prima confruntare.

PSG are la dispozitie mai multe parghii pentru a-si echilibra balanta financiara, intre care renegocierea unor contracte de sponsorizare si cresterea incasarilor din comercializarea produselor de merchandising. Acestea ar putea aduce 15 milioane de euro in conturile liderului din Ligue 1. Apoi, in ianuarie, PSG se va desparti de unul-doi jucatori cu cota buna, cei vizati fiind Lucas, mai mult rezereva in meciurile din acest sezon, Javier Pastore sau Angel Di Maria.