Neymar vrea sa debuteze la PSG, desi nu a facut niciun antrenement si nu il cunoaste pe Emery: "Pot sa joc si maine"

Neymar a fost prezentat oficial la PSG. Brazilianul vrea sa joace maine cu Aimes, desi nu s-a antrenat pana acum la Paris.

"PSG are obiective la fel de mari ca ale mele. Voiam ceva mai mare si am venit la Paris. Sunt aici pentru a da totul si pentru a-mi ajuta coechipierii sa castige titluri. Nu am plecat de la FC Barcelona din cauza lui Messi. Dimpotriva. El este un idol, cel mai mare din lume. Nu am simtit nicio presiune acolo, doar in prima saptamana. Ma antrenam cu idolii mei, in carne si oase. Dar apoi a fost usor, mai ales cand joci cu cei mai buni. Ii multumesc lui Messi, am invatat multe de la el. Acum sunt fericit sa fiu la Paris", a spus Neymar.

El a afirmat ca decizia de a pleca de la FC Barcelona a fost greu de luat: "Eram foarte bine intr-un oras si la un mare club precum FC Barcelona, aveam prieteni si coechipieri fantastici. M-am gandit bine, am lasat in urma multi amici. In fotbal, totul decurge foarte repede. Ne facem prieteni peste tot. Eu am simtit ca era momentul sa plec. Voiam altceva. Am discutat cu jucatorii btazilieni de la PSG, deja ma simt ca acasa. Mi-e foame de fotbal, vreau sa joc. Sunt pregatit sa incep de maine", a adaugat Neymar.

Brazilianul a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului, dupa ce PSG a platit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro pentru transferul lui de la FC Barcelona.

Neymar a semnat un contract cu PSG pana la 30 iunie 2022 si va purta numarul 10.

In varsta de 25 de ani, el juca la FC Barcelona din 2013.