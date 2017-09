Neymar s-a mutat intr-un palat! Are 5000 de metri patrati si chiria este de 14.000 de euro pe luna! Cum arata

Cel mai scump jucator din istorie si-a ales casa.

Neymar s-a mutat in noua sa casa dupa transferul la Paris Saint-Germain. Starul brazilian pe care seicii au cheltuit 222 de milioane de euro a ales sa locuiasca intr-un orasel numit Yvelines aflat la NV de Paris. Neymar traieste in suburbia Bougival, acelasi cartier in care a stat si Ronaldinho pe vremea cand era la PSG.

Neymar a semnat un contract pe 5 ani cu PSG si va avea un salariu urias - o parte din banii castigati ii va da pe chiria palatului in care s-a mutat! Cladirea pe 5 etaje are in total 5000 de metri patrati, chiria pentru acest loc fiind de 14.000 de euro pe luna.

Conform Le Parisien, casa are piscina interioara si o masa de biliard. Venirea lui Neymar i-a ingrijorat insa pe vecini. O femeie de 93 de ani le-a spus jurnalistilor: "M-am mutat in Bourgival pentru ca este o zona linistita. Ma tem ca acest lucru se va schimba" a spus femeia.