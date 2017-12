Neymar poate salva un club de amatori din Franta! Starul PSG-ului trebuie doar sa-si scoata tricoul la licitatie

Neymar poate salva un club de amatori din Franta. Starul brazilian al PSG-ului nu trebuie sa faca mai nimic.

Grau-du-Roi, un club de amatori aflat in pragul falimentului, are nevoie urgenta de 20.000 de euro pentru a putea continua. Michel Mezy, consilier al presedintelui lui Montpellier, a decis sa se implice in salvarea micutei echipe.

Mezy organineaza o licitatie cu tricouri in incercarea de a strange suma necesara. Mezy va scoate la licitatie, din colectia personala, tricouri ale unor staruri precum Zidane, Griezmann, Fekir sau Payet. Oficialul lui Montpellier spera sa dea lovitura si sa poata scoate la licitatie si tricoul celui mai scump jucator al planetei.

Mezy a trimis o scrisoarea catre Nasser Al-Khelaïfi, presedintele PSG-ului, pentru a obtine tricoul lui Neymar.