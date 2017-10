"Neymar nu este cel mai important jucator de la PSG!" Starul neasteptat al echipei care a distrus tot in acest sezon a costat mai putin ca Budescu!

Fostul mare jucator al Frantei, Robert Pires, considera ca nu Neymar este omul numarul 1 la PSG.

Desi este cel mai scump jucator din istoria fotbalului si a transformat-o pe PSG in acest sezon, Neymar nu este considerat cel mai important jucator al echipei de catre Robert Pires. Brazilianul este eclipsat in opinia fostului mare jucator de la Arsenal de un jucator pe care PSG a platit doar 2.5 milioane de euro, mai putin decat cota lui Constantin Budescu (3 milioane de euro)!

"Neymar este cel mai bun jucator, stie tot ce trebuie sa faca atunci cand are mingea, dar pentru mine cel mai important jucator de la PSG este Adrien Rabiot la mijlocul terenului. Este unul dintre cei mai talentati jucatori din Europa - foarte tanar si foarte puternic. Este un mare plus pentru PSG si Franta" le-a spus Pires celor de la Bwin.

Robert Pires a jucat in Franta la Metz si Marseille inainte sa fie adus pe Highbury de catre Arsene Wenger in 2000. A jucat de 79 de ori pentru Franta si a fost un jucator vital in formatia care a castigat Campionatul Mondial in 1998 si pe cel european 2 ani mai tarziu.