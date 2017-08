Neymar nu e principalul favorit! Ce cota are noul jucator al lui PSG sa devina golgheterul Frantei

Neymar este depasit de noul sau coechipier, Edinson Cavani.

Devenit cel mai scump jucator din toate timpurile, Neymar inca mai asteapta pana sa debuteze in tricoul celor de la PSG. Nu a primit cartea verde astfel ca rateaza partida cu Amiens de astazi, insa el a fost prezentat in fata unui stadion plin!

Considerata o liga mai slaba decat cea a Spaniei, Ligue 1 are un nou star in persoana lui Neymar. Cu toate astea, brazilianul nu este vazut ca fiind marele favorit la castigarea titlului de golgheter in acest sezon. Cu o cota de 2.10, Cavani este pe locul 1.

Neymar este urmatorul in clasament cu o cota de 2.62. Abia apoi vin golgheterii campioanei AS Monaco, Radamel Falcao, cota 9, si Kylian Mbappe, cu cota 11. Mario Balotelli are cota 26.