Neymar a IZBUCNIT IN PLANS dupa victoria Braziliei: "Vor sa loveasca in mine!" Momentul in care si-a ascuns lacrimile

Cel mai scump jucator din toate timpurile sustine ca exista o campanie de dezinformare impotriva sa!

Cumparat de PSG cu 222 de milioane de euro, Neymar este in atentia tuturor mai mult ca niciodata! Si cu toate ca rezultatele celor de la PSG de la venirea lui au fost excelente, situatia este departe de a fi roz.

Pe langa scandalul cu Cavani, francezii de la L'Equipe au anuntat in urma cu 2 zile ca s-a produs o ruptura intre Neymar si Unay Emery. Jucatorul brazilian a vorbit despre acest lucru dupa partida amicala disputata astazi contra Japoniei in care a marcat 1 gol din penalty si a ratat o alta lovitura de la 11 metri.



"Nu am nicio problema cu Cavani sau cu antrenorul. Sunt fericit la Paris. Toate aceste povesti vor sa loveasca in mine. Vreau sa se termine. Ce ma deranjeaza este ca sunt minciuni. Daca nu ofer versiunea mea adevarata, oamenii vor crede ceea ce este scris.



Vreau sa castig cu Paris si Franta. Sunt om, nu sunt perfect, am 25 de ani si vreau sa continuu sa imi imbunatatesc jocul" a declarat Neymar.

Neymar a fost foarte emotional la conferinta de presa si a izbucnit in lacrimi in momentul in care Tite i-a aparat caracterul!