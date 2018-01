NEYMAR, LA REAL MADRID // Seicii il lasa sa plece in vara, dar au pus o conditie uriasa: ce trebuie sa faca Neymar pentru a primi bilet de voie

Neymar poate pleca la Real Madrid in vara. Cu o singura conditie.

Nasser Al-Khelaifi, presedintele PSG-ului, a avut o discutie cu Neymar si i-a promis acestuia ca il lasa sa plece de la vara doar daca ajuta echipa sa castige UEFA Champions League in acest sezon, informeaza goal.com. Pentru a reusi aceasta performanta, Neymar va trebui sa-i elimine chiar pe "galactici", Real Madrid fiind adversarul PSG-ului din optimile competitiei.

Neymar si-a manifestat in repetate randuri dorinta de a pleca de la PSG. Starul brazilian a sustinut chiar ca a fost pacalit sa vina in Ligue 1 sub promisiunea ca fotbalul francez nu este unul inchis si defensiv, iar el va putea sa-si puna in valoare calitatile.

Real Madrid este pregatita sa-l aduca pe Neymar in vara. Madrilenii au la dispozitie un buget minim de transferuri de 300 de milioane de euro. Plus, Cristiano Ronaldo ar putea pleca si el in vara de la Madrid, ceea ce inseamna un alt boost important pentru bugetul echipei.