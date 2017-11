Neymar l-a lasat masca pe Unai Emery! Brazilianul s-a PLICTISIT deja de campionatul francez! Ce i-a cerut antrenorului sau

Prezenta lui Neymar la PSG continua sa nasca discutii fara precedent in fotbalul mare.

Neymar l-a anuntat pe antrenorul Unai Emery ca vrea sa isi aleaga el meciurile in care va juca pentru PSG. Adus de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro, Neymar pare ca s-a plictisit deja de nivelul scazut al unor echipe din Ligue 1 si si-a informat antrenorul ca nu vrea sa intre pe teren cu echipe ca Angers si sa fie folosit doar in derby-uri si in partidele din Champions League.

Cel putin asa sustine jurnalistul britanic Duncan Castles de la Yahoo Sports. Si catalanii de la Sport.es sustin ca Neymar a simulat o accidentare ca sa nu joace in partida cu Angers din noiembrie, desi suferise o mica intindere la copasa in saptamana de dinaintea partidei si putea sa joace.

Neymar a ratat deja 3 partide din campionatul francez, una din cauza unei suspendari si doua din cauza accidentarilor. Neymar a fost prezent la toate partidele din Champions League.

Neymar nu e la prima cerere de acest gen. El i-a transmis lui Unai Emery ca se plictiseste la analizele sale video ale adversarilor si a cerut sa fie lasat sa se antreneze cu mingea pe teren, chiar daca ar fi nevoit sa lucreze cu echipa a doua.

Vestea vine la scurt timp dupa ce Neymar a fost criticat de Eric Cantona pentru venirea la PSG. "Cand ai 25 de ani si joci la Barcelona si pentru nationala Braziliei, ce cauti tu sa vii in Franta ca sa joci cu Guingamp sau Amiens. Champions League? Sunt doar 10 meciuri pe sezon", a spus legenda francezilor.

Yahoo Sports mai scrie ca PSG ii cauta deja inlocuitor lui Emery, iar seicii vor un antrenor mare, pe care Neymar sa il respecte si care sa nu ii permita jucatorului sa vina cu astfel de cereri.