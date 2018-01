"Neymar? Il prefer pe al meu!" Singurul club care nu il doreste pe starul lui PSG

Duminica are loc unul dintre cele mai tari meciuri din acest sezon din Ligue 1.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

In acest weekend are loc in Ligue 1 duelul echipelor cu cele mai putine infrangeri in acest sezon - Olympique Lyon (2 infrangeri in campionat) este pe locul 3 in clasament si spera sa reduca diferenta fata de adversara, Paris Saint-Germain (1 infrangere).

Unul dintre cele mai discutate dueluri este cel intre golgheterii Nabil Fekir de la Lyon si Neymar de la PSG. Ambii au inscris 15 goluri pana acum iar presedintele lui Lyon, Jean-Michel Aulas, spune ca nu l-ar da la schimb pe Fekir pentru brazilian. Din pacate, Neymar nu va fi pe teren la derby din cauza unei accidentari la coapsa.

"Deja o vedeam pe PSG de ce este in stare fara Neymar, inevitabil el aduce ceva in plus. Il prefer insa pe Nabil lui Neymar. Dar nu puneti asta in titlu pentru ca Neymar va vrea apoi sa demonstreze ceva impotriva noastra. Nabil este micul nostru Neymar. Si Bertrand Traore arata putin ca Neymar cu driblingul sau, modul in care accelereaza" a spus Aulas.

Acesta a vorbit si despre duelul extraordinar din Liga Campionilor dintre PSG si Real Madrid, spunand ca o va sustine pe rivala din campionat: "O aplaud pe PSG cu ambele maini. Impotriva celor de la Real, chiar daca presedintele Florentino Perez imi este un bun prieten, voi fi evident suporterul lui PSG. Nasser (Al-Kheilaifi) este un tip super-bun, un lider de calitate. Este bogat, chipes, tanar, inteligent" a spus Aulas.