Neymar il face pe Cavani sa PLECE de la PSG! Cu cine negociaza golgheterul francezilor

Edinson Cavani are un sezon excelent la PSG, insa venirea lui Neymar il impinge pe atacant sa plece.

Cavani putea sa devina cel mai bun marcator din istoria clubului francez in meciul cu Dijon, insa Neymar s-a opus.

Cavani a obtinut penalty, iar brazilianul a luat mingea si a batut, desi stia ce performanta istorica ii interzice colegului sau. Publicul a reactionat imediat si la huiduit pe Neymar, cel mai scump jucator din istorie.

Acum, Cavani e decis sa plece si negociaza deja cu Juventus, anunta Corriere dello Sport pe prima pagina. Uruguayanul a mai negociat si in 2016 cu campioana Italiei, insa plecarea lui Zlatan l-a facut pe Cavani sa ramana la PSG, in ideea ca ve deveni omul principal din atacul francezilor.

Transferul istoric al lui Neymar pentru 222 de milioane de euro de la Barcelona i-a stricat insa planurile lui Cavani, care s-a contrat de la primele partide atat cu Neymar, cat si cu un alt brazilian influent din lotul francezilor, Dani Alves.

In ciuda venirilor lui Neymar si Mbappe, Cavani e golgheterul echipei si in acest sezon, cu 26 de goluri in 28 de partide disputate in acest sezon.

Si Juventus vrea sa-l transfere pe uruguayan, chiar daca il are pe Higuain in atac.

156 de goluri in 226 de partide a marcat Cavani in 5 ani la PSG.