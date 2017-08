Neymar i-a lasat masca pe cei de la PSG la primul antrenament! Cum a marcat jucatorul de 222 mil €! VIDEO

Neymar a devenit cel mai scump jucator din toate timpurile.

222 de milioane de euro a platit Paris Saint-Germain pentru Neymar iar brazilianul nu a asteptat prea mult pentru a arata de ce este in stare! El a reusit 2 goluri intr-un meci scoala la antrenamentele celor de la PSG, unul dintre acestea fiind cu un lob superb din afara careului.

Neymar mai are insa de asteptat pana sa debuteze in tricoul lui PSG. BBC anunta ca federatia spaniola nu a trimis nici pana acum documentele necesare pentru inregistrarea transferului. Daca acest termen este ratat, Neymar nu va putea juca nici in weekendul urmator contra celor de la Guingamp.