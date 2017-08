Neymar a sarit imediat de pe scaun! Cum a reactionat brazilianul la golul lui Cavani! VIDEO

PSG a inceput sezonul de Ligue 1 fara Neymar.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

A inceput o noua era la Paris Saint Germain - era lui Neymar! Brazilianul a fost prezentat in fata unui stadion plin inaintea partidei cu Amiens iar apoi a luat loc in tribune pentru meci. El nu a putut fi folosit, nefiind momentan eligibil.

In fata celor de la PSG s-a aflat Amiens, echipa proaspat promovata in Ligue 1, prilej bun pentru PSG sa faca spectacol. Nu s-a intamplat chiar asa, PSG avand probleme in prima repriza. Abia in ultimele minute ale reprizei a venit descatusarea.

Edinson Cavani, vazut ca principalul favorit la castigarea titlului de golgheter in noul sezon, a marcat golul de 1-0 cu un sut din careu. Camerele s-au mutat pe Neymar imediat dupa ce mingea a intrat in plasa - brazilianul s-a ridicat in picioare la gol si a aplaudat secunde bune reusita noilor sai coechipieri.

Pastore a marcat pentru 2-0 in minutul 80.

