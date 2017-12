Neymar a plecat de URGENTA de la PSG si va rata meciul urmator! Ce probleme are brazilianul

Neymar s-a invoit de la meciul din Cupa cu Strasbourg.

Cel mai scump jucator din istorie a primit trei zile de pauza din partea lui PSG pentru a merge in Brazilia, acolo unde are niste probleme personale.

Neymar va rata cel mai probabil meciul de Cupa cu Strasbourg, dupa ce l-a ratat si pe cel cu Lille din cauza unei suspendari.

Vestea vine in sustinerea unei informatii publicate in presa franceza, care sustinea ca Neymar a cerut sa nu joace in partidele mai putin importante din Franta si sa nu mai participe la sedintele video de studiu al adversarilor sustinute de antrenorul Unai Emery. Neymar vrea sa castige Champions League cu PSG, performanta ce l-ar propulsa intre favoritii pentru castigarea Balonului de Aur.