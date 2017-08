Neymar a jonglat cu mingea pentru prima data in tricoul lui PSG! Fanii au aprins torte si fumigene! VIDEO

Neymar a devenit oficial jucatorul celor de la PSG.

Paris Saint-Germain a achitat clauza de 222 de milioane de euro pentru Neymar iar brazilianul a devenit cel mai scump jucator din toate timpurile. Neymar a fost prezentat oficial la Paris.

"Eu am simtit ca era momentul sa plec. Voiam altceva. Am discutat cu jucatorii brazilieni de la PSG, deja ma simt ca acasa. Mi-e foame de fotbal, vreau sa joc. Sunt pregatit sa incep de maine" a declarat Neymar in conferinta de prezentare la PSG.

Dupa conferinta, Neymar s-a dus pe gazonul arenei Parc des Princes si a jonglat cateva zeci de secunde! In fata arenei erau sute de fani iar cand Neymar a iesit, suporterii au aprins fumigene si i-au scandat numele minue bune.