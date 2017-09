Momentul VIETII pentru un fan Marseille! Clubul l-a lasat sa dea lovitura de start, dar el a avut alt plan! VIDEO GENIAL

Olynmpique Marseille a chemat un fan din tribuna sa dea lovitura de start la meciul cu Toulouse, castigat cu 2-0.

Suporterul nu s-a lasat insa multumit doar cu lovitura onorifica de start. El a preluat mingea, a inaintat spre poarta adversa printre jucatori si l-a invins pe portar cu un sut necrutator. Suporteruls -a bucurat pana i-au dat lacrimile, ir apoi s-a dus direct la banca gazdelor, unde l-a imbratisat pe antrenorul Rudi Garcia.

AMAZING: @OM_Officiel fan got the chance to take the ceremonial kick-off...and did this. ????????pic.twitter.com/p2pQU4nmmM