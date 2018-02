Milionarii lui PSG, bagati in SEDINTA de fani la antrenament! Mesajul VEHEMENT al suporterilor

Ultrasii lui PSG au mers la antrenamentul echipei de ieri. PSG - Real Madrid e pe 6 martie in direct la ProTV!

PSG a pierdut cu 3-1 pe Bernabeu in optimile Champions League, dar fanii spera in continuare la calificare. Urmeaza o perioada cu doua derby-uri cu Marseille si returul cu Real pentru PSG, iar fanii au vrut sa se asigure ca jucatorii sunt constienti de importanta urmatoarelor doua saptamani.



"Urmatoarea perioada ne va defini intreg sezonul. Noi suntem gata sa dam tot pentru echipa. Am vrut sa ne asiguram ca jucatorii inteleg cat de importante sunt aceste meciuri pentru noi", au spus ultrasii dupa intalnirea la care au participat Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Dani Alves, Alphonse Areola, Thiago Silva , Marquinhos si Kimpembe, alaturi de directorul sportiv Maxwell.

Urmeaza derby in campionat cu Marseille, dar si in Cupa. "Asta e doar un detaliu, pentru noi nu are importanta locul din clasament", au spus ultrasii, potrivit Le Parisien.

Apoi urmeaza returul cu Real Madrid, pe 6 martie, in direct la ProTV. "Noi am vrut sa-i asiguram pe jucatori ca stadionul va fi un infern pentru jucatori. Atmosfera va fi ostila, vor avea un adversar in plus in tribune. Dar asta nu e de ajuns. Si ei trebuie sa gandeasca la fel", au mai spus ultrasii.