Mesajul cu care Balotelli a iscat valva! Ce i-a scris lui Neymar dupa cearta cu Edinson Cavani

Atacantul italian al lui OGC Nice a tinut sa ii transmita un mesaj lui Neymar, acesta fiind perceput diferit de fani.

Mario Balotelli i-a scris lui Neymar pe Instagram, pe o fotografie postata la instantanee: "Neymar, tu nici nu ar trebui sa ceri sa bati penalty-uri".



Initial, unii dintre fani au crezut ca SuperMario a tinut sa il intepe pe brazilianul lui PSG, insa francezii de la Le Figaro sustin contrariul.

Potrivit jurnalistilor francezi, mesajul a avut un cu totul alt sens: "Neymar, tu esti seful, ai plecat de la o echipa precum Barcelona si ai devenit cel mai scump din istorie. Tu esti liderul si nimeni nu ar trebui sa conteste asta. Mingea ar trebui sa iti revina la astfel de faze" noteaza Le Figaro.

Mario Balotelli - "Neymar shouldn't even have to ask to take penalties" pic.twitter.com/NOJP3MjPaC