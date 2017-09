Mbappe merita toate aplauzele! Gestul superb al atacantului de 18 ani: ce a facut dupa ultimul gol la PSG

Tripleta magica a lui PSG a marcat 5 din cele 6 goluri cu Bordeaux.

Desi toti ochii la partida dintre PSG si Bordeaux au fost pe Neymar si Cavani, mai ales in momentul in care PSG a primit un penalty, Mbappe a reusit sa atraga la randul lui atentia. Atacantul de 180 de milioane de euro a inscris golul de 6-1 in minutul 58 al partidei.

Dupa reusita sa, Mbappe s-a bucurat intr-un mod neasteptat - el a ridicat cate 2 degete in aer. La final a venit si motivul: Mbappe a semnalizat numarul 22 purtat de fostul coleg al sau de la AS Monaco, Benjamin Mendy, cel care a suferit o accidentare horror.

Mendy s-a accidentat in partida de saptamana trecuta a lui City si va reveni abia in primavara anului viitor! Mendy i-a multumit pe Twitter lui Mbappe pentru dedicatie.