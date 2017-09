Mbappe a vorbit pentru prima data despre transferul la PSG. De ce a refuzat Real Madrid

Kylian Mbappe va juca alaturi de Neymar la Paris Saint Germain! Starul francez in varsta de 18 ani a fost imprumutat de la Monaco pentru un sezon, cu obligatia ca PSG sa achite in vara lui 2018 suma de 180 milioane euro!

Mbappe a marcat si un gol pentru nationala Frantei, in victoria cu 4-0 in fata Olandei, chiar in ziua trecerii sale de la Monaco la PSG. Dupa meci, aceasta a vorbit intr-un interviu.

Atacantul a lasat de inteles ca a ales PSG in detrimentul lui Real Madrid pentru ca la formatia din capitala Frantei va putea fi titular. La Real, aceasta nu ar fi avut certitudinea unui loc in primul 11.

"Voi juca, aceasta a fost primul criteriu. Am ales PSG acum o saptamana. A fost cel mai bun proiect pentru a continua sa progresez", a spus Mbappe.