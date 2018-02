Marseille nu a mai marcat atatea goluri intr-un meci de 70 DE ANI! Ce victorie a obtinut OM in Cupa, aseara

Marseille a distrus-o pe micuta Bourg-en-Bresse in Cupa Frantei. Mitroglou si Ocampos, cu hat trick-uri, dar si Luiz Gustavo, Dimitri Payet si Clinton N'Jie si-au trecut numele pe tabela de marcat. OM s-a impus cu 9-0!

Ultima victorie la noua goluri diferenta fusese obtinuta de OM in 1948, intr-un Marseille 10-1 Chambery.

In mod inedit, cele 9 goluri marcate de OM aseara au venit din 10 suturi pe poarta!

OM a marcat 15 goluri in ultimele doua meciuri, dupa ce in weekend a invins-o pe Metz cu 6-3.

1948 - @OM_English picked up their biggest win in all comps since December 1948 v Chambery in the Coupe de France (10-1). Dream. pic.twitter.com/DVBZ8yi2eq