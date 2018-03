Legenda continua! Timothy Weah a debutat pentru PSG la 8312 zile dupa tatal sau! PSG a castigat fara cei mai scumpi jucatori din lume

PSG a castigat meciul cu Troyes, scor 2-0, partida din etapa a 28-a din Ligue 1.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

PSG nu a resimtit lipsa vedetelor Mbappe si Neymar, primii doi cei mai scumpi jucatori din lume. Di Maria (min.47) si Nkunku (min.77) au marcat pentru oaspeti.

La PSG a debutat si tanarul Timothy Weah, fiul legendarului George Weah. Timothy a semnat pe trei cu PSG in iulie 2017 si abia acum a bifat primele sale minute la seniori. A fost introdus in minutul 79 si a avut o ocazie uriasa, singur cu portarul.

Timothy a debutat pentru PSG la 8312 zile dupa ce tatal sau juca primul meci pentru parizieni: in mai 1995 contra lui Le Havre. George Weah este presedintele Liberiei. Timothy, in varsta de 18 ani, are cetatenie american si este primul american din istoria lui PSG.