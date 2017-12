La nasterea unei legende? Mbappe, pustiul cu cele mai multe goluri intr-un an de la inegalabilul Ronaldo incoace

Transferat pentru 180 de milioane de euro de PSG, record in istoria fotbalului pentru un fotbalist de varsta lui, Kylian Mbappe incheie anul cu inca o performanta.

Kylian Mbappe este tanarul cu cele mai multe goluri intr-un an de la marele Ronaldo incoace!

Atacantul francez al lui PSG, transferat in vara de la AS Monaco, va incheia anul 2017 cu 32 de goluri marcate, dupa ce a punctat in victoria 3-1 impotriva celor de la Caen, in ziua in care a implinit 19 ani.

Mbappe este pustiul cu cele mai multe goluri intr-un an de la Ronaldo.

In 1995, pe cand evolua la PSV Eindhoven, Ronaldo a marcat de 38 de ori, el fiind ulterior transferat de Barcelona.

Mbappe a marcat 12 goluri pentru PSG de la transferul alaturi de Neymar si Cavani.