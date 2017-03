"Mourinho este VRAJIT de el!" Unul dintre cei mai doriti atacanti din lume poate ajunge la Man United

Kylian Mbappe a impresionat Europa, iar jurnalistul italian Gianluca Di Marzio scrie ca plecarea lui de la AS Monaco pluteste in aer.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

La 18 ani, francezul Kylian Mbappe a impresionat cu evolutia sa din partida castigata de Monaco cu Manchester City, 3-1, in optimile Ligii Campionilor, iar jurnalistul Italian Gianluca Di Mazio, respectat pentru acuratetea informatiilor pe care le publica atunci cand vine vorba despre transferuri, scrie despre probabila sa mutare la Manchester United.

Jose Mourinho i-a convins deja pe investitorii de la City sa trimita doua oferte pentru Mbappe, una dintre ele in valoare de 110 milioane de euro. “He bewitched Jose Mourinho” (n. – l-a vrajit), este verdictul pe care l-a dat jurnalistul Italian in cazul lui Mbappe, un fotbalist despre care adauga ca a dat startul unei competitii acerbe pentru semnatura sa. “Jumatate din Europa este cu ochii pe acest baiat si il vrea. Se pare ca Florentino Perez a fost pe Stade Louis II, la Monaco - City”, precizeaza jurnalistul italian.

Kylian Mbappe a deschis scorul pentru Monaco, in minutul opt al partidei cu Manchester City, propulsandu-si echipa in sferturile Ligii Campionilor, iar sambata a debutat in tricoul nationalei Frantei, in deplasarea din Luxemburg (victorie cu 3-1 pentru oaspeti).

Jucatorul cu origini cameruneze are, potrivit Tranfermarkt, contract cu Monaco valabil pana la data de 30 iunie 2019, iar cota sa de piata, la inceputul acestui an era de zece milioane de euro.