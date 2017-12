Inca un campionat de top a facut anuntul oficial: "Arbitrajul video va fi introdus din sezonul viitor!"

Decizia a fost luata in urma sedintei de astazi.

Arbitrajul video va fi introdus in prima divizie a campionatului Frantei din sezonul viitor, au mentionat joi mai multi conducatori de cluburi, la sfarsitul adunarii generale a Ligii de fotbal profesionist din aceasta tara (LFP).

"Arbitrajul video va fi introdus in Ligue 1 in sezonul viitor", a anuntat presedintele clubului Guingamp, Bertrand Desplat, citat de AFP.

Presedintele Federatiei franceze de fotbal (FFF), Noel Le Graet, a declarat: "Daca totul e pus la punct, ar urma sa incepem inca din startul sezonului 2018-2019. Cred ca este o initiativa buna, toti presedintii de cluburi doresc asta, de asemenea arbitrii, cred ca si ceilalti observatori".

Presedintele lui Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a spus: "Cred ca trebuie procedat ca in majoritatea tarilor dezvoltate si trebuie urmata aceasta directie. Cel putin la unele faze, video este necesar".

Asistenta video in arbitraj (VAR) este utilizata din acest sezon in campionatul Italiei si cel al Germaniei, iar din cel viitor va fi introdusa si in cel al Spaniei, totul in cadrul experimentelor realizate de International Football Association Board (IFAB), garantul legilor fotbalului.