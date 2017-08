Inca o rasturnare de situatie in cazul lui Mbappe! Ce se intampla cu jucatorul la cateva zile dupa ce era anuntat la PSG

L'Equipe scrie ca Mbappe are sanse mai mari sa ramana la AS Monaco in urmatorul sezon decat sa se transfere la o noua echipa.

Anuntat in aceasta vara mai intai la Real Madrid apoi la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe continua sa fie jucatorul lui AS Monaco iar sfarsitul perioadei de transferuri se apropie rapid! Iar francezii de la L'Equipe anunta astazi pe prima pagina ca AS Monaco are cele mai mari sanse de a-l avea in acest sezon pe Mbappe.

"Transferul lui Kylian Mbappe la PSG are in fata mai multe obstacole diferite iar tanarul jucator pare resemnat ca va ramane la Monaco" scriu francezii. Principalul obstacol in calea transferului este legata de fair-play-ul financiar, PSG fiind oricum in pericol de a fi sanctionata dupa transferul lui Neymar. De asemenea, cei de la Monaco nu doresc sa intareasca principala rivala din Ligue 1.

Situatia lui Mbappe il ingrijoreaza si pe selectionerul Frantei, Didier Deschamps. Acesta are deja probleme dupa suspendarea lui Dembele de la Dortmund din cauza refuzului acestuia de a se prezenta la antrenamente iar Deschamps nu doreste o situatie similara cu Mbappe avand in vedere ca urmeaza meciul vital cu Olanda din preliminariile Mondialului din 2018.