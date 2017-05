Inaintea etapei de aseara, 6 echipe aveau sanse la promovarea in Ligue 1. Deznodamantul a fost absolut uluitor, cu gol in minutul 90+6

Racing Club Strasbourg si Amiens sunt echipele care au obtinut aseara promovarea in Ligue 1, la finalul unei etape, ultima din esalonul al doilea francez, absolut nebune!

RC Lens, echipa la care evolueaza Habib Habibou , Cristian Lopez si Abdellah Zoubir, fotbalisti trecuti prin Liga I, pe la Steaua, CFR si Petrolul, a ratat dramatic promovarea.

In minutul 88 al partidelor, RC Lens conducea cu 2-1 in meciul cu Niort, in timp ce Amiens era in corzi la Reims, scorul fiind 1-1. Intr-o alta partida, Troyes si Sochaux erau la egalitate, 2-2.

Din minutul 88 s-a declansat insa nebunia! Troyes, care revenise deja de la 0-2 cu Sochaux, a punctat pentru 3-2, coborandu-i pe cei de la Lens pe locul 3, care duce la baraj.

Pentru ca lucrurile sa fie si mai dramatice, Amiens a punctat pentru 2-1 in deplasarea de la Reims in minutul 90+6, in urma unei lovituri libere, printr-un fotbalist intrat din postura de rezerva.

Cristian Lopez, ex-CFR, a punctat si el pentru Lens in prelungiri, meciul cu Niort terminandu-se 3-1. In ciuda victoriei, Lens a incheiat doar pe locul 4, dupa Troyes.

De mentionat ca ambele echipe promovate direct, Strasbourg si Amiens, erau venite din liga a treia la inceputul sezonului!

Clasamentul final

Clasamentul inaintea etapei