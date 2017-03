Teapa uriasa pentru Becali: Gol SENZATIONAL pentru jucatorul refuzat de Steaua! "E magnific, e senzational, poate dribla pe ORICINE!'

Zoubir traieste o perioada senzationala alaturi de Lens!

Fostul mijlocas al Petrolului a marcat un gol superb in derby-ul cu Reims, castigat de Lens cu 2-0! Echipa lui e prima in Ligue 2 si are sanse uriase de promovare! Refuzat de Steaua vara trecuta, Zoubir a jucat senzational dupa revenirea in Franta. E cel mai bun dribleur din campionat si are cele mai multe pase decisive dintre toti jucatorii lui Lens, 6! In iarna, fotbalistul de 25 de ani le-a atras atentia lui Deportivo La Coruna si Eintracht Frankfurt, insa niciuna n-a venit cu o propunere imposibil de refuzat pentru Lens. Pe Bollaert, Zoubir joaca alaturi de fostul golgeter al lui CFR, Cristian Lopez, si de Habib Habibou, trecut pe la Steaua.

Transferul lui Zoubir in echipa lui Reghecampf ar fi putut rezolva una dintre marile probleme ale sezonului la Steaua. Excelent ca numar 10, Zoubir ar fi putut sa aduca pasele de gol pentru Alibec si Gnohere in drumul spre titlu. Francezul era liber de contract in momentul ultimelor negocieri cu Becali, in vara lui 2016!