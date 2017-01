FOTO Depay i-a surprins pe fanii lui Lyon! Ce tatuaj GIGANT si-a facut dupa transfer

Memphis Depay a fost vandut de Manchester United la Lyon cu 18 milioane de euro.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Adus de la PSV din postura de golgheter al Olandei, Depay a esuat pe Old Trafford, acolo unde a reusit doar doua goluri intr-un sezon si jumatate.

Depay a fost cedat la Lyon, dar cu o clauza de rascumparare. Mourinho i-a urat sa dea goluri in Franta si sa-l oblige sa-l readuca, la fel ca in cazul lui Pogba. Doar acum, United si-a luat masuri pentru a nu mai fi obligata sa plateasca peste 100 de milioane de euro pentru un jucator pe care l-a avut in curte.

Depay i-a surprins din prima pe fanii lui Lyon cu tatuajul imens al unui leu de pe spatele sau.