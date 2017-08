FABULOS! Neymar a inscris prima bijuterie pentru PSG! Vezi faza geniala: "Parca se joaca la el in gradina"

Neymar a dat o dubla pentru PSG in victoria de aseara, 6-2 cu Toulouse. Brazilianul a reusit sa ajunga astfel la a trei reusite in doar doua meciuri pentru echipa care a platit 222 de milioane de euro pentru el, un record istoric.

Neymar a inscris al doilea gol dupa ce s-a jucat cu toata apararea oaspetilor, aducand aminte de golul inscris de Ibrahimovic, pe vremea cand juca la Ajax.

CLICK AICI pentru video.

Pe langa cele doua goluri, Neymar a mai oferit si doua pase de gol pentru colegii sai. Brazilianul este elogiat de presa din Franta, care spune ca Neymar "parca se joaca la el in gradina".

No doubt Neymar will be PSG and Ligue 1 all time scorer in years to come. It's a shite league tho. Marco Boogers cud of hit those figures!