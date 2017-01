"Este legal asa ceva?" COSMARUL prin care trece Balotelli in Franta! Ce a patit

Mario Balotelli s-a revoltat pe Twitter.

Atacantul lui Nice a postat un comentariu plin de revolta pe retelele de socializare, dupa meciul cu Bastia.



Mario Balotelli s-a suparat pe fanii celor de la Bastia, dupa ce acestia au imitat sunete de maimuta din tribuna.



"Este normal ca fanii celor de la Bastia sa imite maimute in tribune in timpul meciului si nimeni sa nu spuna nimic? E legal rasismul in Franta? Sau asta e doar in Bastia?"



"Fotbalul este un sport incredibil, dar oamenii precum cei din Bastia il fac oribil", a comentat atacantul lui Nice.