"Ei sunt cei 5 vinovati!" Pe cine da vina Messi dupa ce a pierdut trofeul FIFA The Best in fata lui Cristiano Ronaldo

Jurnalistii spanioli scriu ca Messi este nervos pe 5 persoane dupa ce a ratat castigarea trofeului FIFA The Best, ajuns la Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a castigat trofeul FIFA The Best pentru al 2-lea an consecutiv dupa ce a obtinut 43.16% din voturi, in timp ce Leo Messi a trebuit sa se multumeasca doar cu locul 2, primind 19.25% din voturi. Desi nu era favorit inainte de gala, Messi s-a enervat de deznodamant conform presei spaniole.

Cei de la Diario Gol sustin ca internationalul argentinian da vina pe 5 oameni pentru acest esec in fata marelui rival. In fruntea listei sunt oamenii din conducerea celor de la FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu si Robert Fernandez, din cauza esecurilor suferite de Barcelona pe piata transferurilor in ultimele 2 veri si mai ales pentru plecarea lui Neymar la PSG.

Un alt nume de pe "lista neagra" a lui Messi este fostul antrenor al Barcelonei, Luis Enrique, cel care a plecat in vara dupa un sezon in care Barca a ratat titlul si Liga Campionilor. Nu in ultimul rand, Messi este nemultumit de 2 dintre colegii sai care nu au reusit deloc sa se impuna de cand au venit la Barca: Andre Gomes si Paco Alcacer.