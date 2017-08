Efectul celor 222 de milioane! Neymar si-a angajat un luptator din UFC ca bodyguard! Cine il pazeste

Neymar e urmarit tot timpul de un luptator din UFC.

Devenit cel mai scump jucator din istorie, Neymar a devenit cel mai faimos jucator din aceasta vara. Brazilianul a plecat cu scandal de la Barcelona si a ajuns la Paris, acolo unde vrea sa devina cel mai bun jucator din lume.

Neymar nu risca nimic si si-a angajat un luptator din UFC ca garda de corp in Franta. Nordine Taleb este inca activ si are 5 victorii si 2 infrangeri din 2014 si pana acum. Taleb a luptat inainte in Bellator.