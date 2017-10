Dezvaluirea facuta in premiera de francezi despre contractul lui Neymar! Clauza aberanta: Neymar NU poate fi obligat sa se apere in timpul meciurilor

Jurnalistii de la Le Parisien au dezvaluit o serie de clauze din contractul lui Neymar, clauze ce au dus la tensiuni in vestiarul celor de la PSG!

Le Parisien scrie astazi in premiera despre anumite clauze cu adevarat halucinante pe care le are Neymar in contractul semnat cu Paris Saint-Germain dupa transferul de la FC Barcelona! Conform jurnalistilor francezi, Neymar are clauza in contract ca nu este obligat sa faca faza defensiva in timpul partidelor!

Mai mult, Neymar se vbucura de anumite privilegii interzise colegilor sai de echipa. Acestia nu au voie sa aiba intrari dure la Neymar la antrenamente, brazilianul fiind si singurul jucator din lot ce beneficiaza de 2 fizioterapeuti care lucreaza exclusiv pentru el!

Si in ceea ce priveste planul economic contractul lui Neymar ii aduce beneficii pe langa salariul sau deja urias. Neymar este singurul jucator din lotul lui PSG care nu este obligat sa aiba geanta cu insemnele clubului, putand opta pentru propriul sau brand sau sponsor! Mai mult, Le Parisien scrie ca Neymar a primit asigurari ca va executa toate penalty-urile incepand cu sezonul viitor!