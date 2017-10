DEZASTRU in Franta, la Amiens - Lille: 29 de raniti, 4 in stare grava! Patronul lui Amiens: "Suporterii lui Lille sunt de vina"

Autoritatile franceze au deschis o ancheta pentru ''rani involuntare", dupa ce 27 de persoane au fost ranite in urma prabusirii unei tribune la meciul Amiens - OSC Lille. Patru suporteri se afla in stare grava, anunta presa franceza.

"Ancheta va determina cauzele ce au dus la ruptura barierei si la prabusirea tribunei. Deocamdata nu stim prea multe. Expertii vor afla mai multe in zilele urmatoare", a declarat procurorul Alexandre de Bosschère de la Parchetul din Amiens.

Presedintele clubului Amiens, Bernanrd Joannin, i-a acuzat pe ultrasii de la Lille ca au provocat accidentul, aruncandu-se asupra barierei, pentru a invada terenul. "Politia ne-a anuntat ca 200 de utrasi extrem de enervati s-au aruncat asupra acestei bariere, iar comisia ligii va judeca aceste fapte. Dar imaginati-va 500 de persoane care voiau sa intre pe teren", a spus Joannin.

Marc Ingla, directorul general al clubului OSC Lille, a afirmat ca declaratiile lui Joannin sunt iresponsabile si nedemne.



"Suporterilor nostri nu li se poate reprosa nimic. OSC are dreptul de a-si pune intrebari despre conditiile de securitate de la stadionul din Amiens", a afirmat Ingla.

Inaugurat in 1999, stadionul Licorne, din vestul localitatii Amiens, are o capacitate de 12.000 de locuri.

O tribuna a stadionului echipei Amiens s-a prabusit dupa ce fanii sarbatoreau golul formatiei OSC Lille, din campionatul Frantei, meciul fiind intrerupt in minutul 15.

in minutul 15 al meciului, Ballo-Toure a marcat pentru Lille, iar fanii din sectorul oaspetilor a inceput sa se bucure, si s-au indreptat spre bariera tribunei, moment in care aceasta a cedat. Partida a fost intrerupta dupa ce zeci de suporteri au cazut la pamant, iar altii au cazut peste ei.

Fortele de ordine si medicii au intervenit pentru a acorda primele ingrijiri, fanii acuzand lovituri la picior, piept si cap.

