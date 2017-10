Declaratia incredibila a lui Neymar dupa primul rosu la PSG! Ce a spus starul brazilian: "M-am enervat!"

Neymar a marcat un gol dar a sfarsit prin a fi eliminat in derby-ul dintre Marseille si PSG, scor final 2-2.

Neymar a criticat dupa partida decizia de a primi al 2-lea cartonas galben dupa ce a impins un adversar care il faultase. Neymar si colegii sai de la PSG au criticat modul in care arbitrul a tratat situatia si jocul dur al celor de la O.M.

"Cred ca a fost exagerat, da. Si incorect. Am petrecut tot meciul lovit pana am ajuns la limita. Am semne pe tot corpul. A fost o lovitura dupa care am incercat sa continuu, desi am fost faultat. M-a enervat lovitura primita din spate.



Arbitrul a facut ce a vrut el, anume m-a eliminat pe mine ca sa para mai presus decat jucatorii" a declarat Neymar dupa partida pentru Esporte Interativo.

Brazilianul a fost aparat si de coechipieri, dar si de antrenorul Unay Emery: "Suntem dezamagiti de eliminare pentru ca el a fost faultat incontinuu pe parcursul partidei. Cred ca arbitrul trebuie sa se gandeasca bine, trebuie sa ii si protejeze pe jucatori. Cartonasul nu este corect fata de Neymar. El vrea sa joace, dar daca in fiecare meci e provocat este normal sa apara agresivitatea" a spus antrenorul spaniol.

Verratti a fost si mai amuzant: "Daca eram in locul lui Neymar cred ca imi pierdeam cumpatul cu 15-20 de minute mai devreme decat a facut-o el" a spus mijlocasul italian.