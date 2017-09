CUTREMUR pentru PSG! UEFA ancheteaza incalcarea fairplay-ului financiar dupa transferurile lui Neymar si Mbappe

UEFA a deschis o ancheta in urma transferurilor spectaculoase facute de PSG in aceasta vara: Neymar de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro si Mbappe de la Monaco pentru 180 de milioane de euro.

Momentan, forul european nu ofera prea multe detalii, insa toate mutarile celor de la PSG vor fi analizate atent.

"UEFA a deschis o ancheta legata de Fair Play-ul Financiar, in legatura cu activitatea recenta de transferuri", e mesajul forului european.

Mbappe a fost imprumutat pentru un sezon de PSG, care nu a reusit sa-l vanda pe Di Maria pana la incheierea perioadei de transferuri. Ramane de vazut daca in aceste conditii, francezii au incalcat regulile financiare. PSG a fost una din cele mai active echipe din lume pe piata transferurilor in ultimii ani.

