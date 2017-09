Cristiano Ronaldo putea fi in locul lui Neymar! PSG l-a ofertat inaintea brazilianului, insa a refuzat

PSG l-a transformat pe Neymar in cel mai scump jucator din istorie in aceasta vara, insa francezii au avut alta tinta.

Cristiano Ronaldo a fost prima tinta a celor de la PSG in aceasta vara, insa portughezul a refuzat oferta seicilor, scrie Calciomercato. Ronaldo s-a suparat si a anuntat ca pleaca dupa ce a fost acuzat de evaziune in Spania, insa a renuntat la idee in cele din urma.

Ronaldo a anuntat oricum ca daca va pleca la Real, o va face doar la Manchester United. Interesul lui PSG pentru Ronaldo nu este nou. Portughezul are acasa in rama o oferta de 160 de milioane de euro facuta de francezi in 2012.



Cei de la PSG s-au reorientat rapid si au decis sa-i achite clauza de reziliere lui Neymar de 222 de milioane de euro. De clauza lui Ronaldo nu se puteau atinge. Portughezul are clauza de 1 miliard de euro la Real Madrid!