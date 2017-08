COLOSAL! PSG mai face o afacerea MONSTRUOASA de 220 de milioane de euro! Pe cine ia dupa Mbappe

Dupa cele 222 de milioane cheltuite pe Neymar, PSG e la un pas de inca o investitie-mamut! Plateste 220 de milioane pentru Mbappe si Fabinho de la Monaco. Afacerea va fi anuntata in cel mult 48 de ore, anunta Sky Sports Italia! Pe langa suma uriasa pe care o plateste, PSG il va trimite la schimb si pe brazilianul Lucas Moura, sustine sursa citata.

Chemat si de Guardiola in Premier League vara asta, Fabinho parea ca va continua pentru cel putin inca un sezon la Monaco. Oferta Parisului a fost insa imposibil de refuzat!



PSG are close to complete the signings of Monaco duo Fabinho and Mbappé, for €220M + Lucas in exchange. [Sky Italia] pic.twitter.com/T6dceBBtOC