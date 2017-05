Cel mai nebun campionat din Europa! 6 echipe pot sa castige titlul inainte de ultima etapa! Situatie incredibila

Cele 6 echipe sunt despartite de 4 puncte!

In majoritatea campionatelor din Europa lucrurile sunt clare. Bayern si Chelsea au castigat deja titlul, AS Monaco si Juventus sunt aproape sigur de trofeu, Real isi poate asigura un avantaj important dupa restanta cu Celta in fata rivalei Barcelona.

Exista insa un campionat unde situatia inainte de ultima etapa este cu adevarat incredibila - in Ligue 2 din Franta, nu mai putin de 6 echipe se lupta pentru promoovare! Si a mai ramas un singur meci de jucat!

Strasbourg este pe primul loc cu 64 de puncte. In spatele acesteia sunt Amiens si Troyes cu 63 de puncte, apoi Lens si Brest cu 62 de puncte. Nimes pastreaza si ea sanse cu 61 de puncte. Primele 2 clasate vor promova direct, in timp ce locul 3 va juca meci de baraj.

Nimes, echipa de pe locul 6, are insa cel mai usor meci in ultima etapa, impotriva celor de la Laval, echipa deja retrogradata. Strasbourg joaca impotriva lui Bourg en Bresse, echipa aflata la mijlocul clasamentului, fara obiectiv. Ameins o intalneste pe echipa de pe locul 7, Riems, Troyes are meci cu locul 11, Sochaux, iar Lens si Brest au meciuri cu Niort (locul 11) si Gazalec Ajaccio (9).

Toate meciurile vor incepe vineri de la ora 20.30.