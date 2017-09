Cavani a rupt tacerea! Prima reactie dupa cearta cu Neymar de pe teren si dezvaluirea L'Equipe: "Au fost la un pas de bataie"

Edinson Cavani a vorbit si el pentru prima data dupa incidentul in care a fost implicat la meciul PSG 2-0 Lyon. Uruguayanul s-a luptat cu Neymar pentru executarea unui penalty. In cele din urma, el a executat si a ratat.

Cavani a vorbit pentru Gol de Medianoche de la Radio Universal, post din tara natala, Uruguay. Atacantul a spus ca afirmatiile jurnalistilor francezi despre o bataie intre el si Neymar in vestiar sunt minciuni.

"Aceste lucruri sunt create artificial, nu stiu de ce! Adevarul este ca unele astfel de lucruri sunt normale, sunt lucruri care se intampla in fotbal.

Am aflat si eu ce s-a scris dupa ce am vorbit cu fratele meu. Adevarul este ca eu nu am nicio problema cu Neymar.

El a venit recent la echipa si cu totii ne dorim ca el sa se adapteze in cel mai bun mod posibil. Si dupa cum ati vazut o face cu brio pana acum", a spus Edinson Cavani.