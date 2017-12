Adevaratul motiv pentru care Mbappe a refuzat-o pe Real Madrid: "Sunt foarte fericit la PSG!"

Mbappe a fost dorit de Real Madrid in aceasta vara.

Mbappe a acordat un interviu ziaristilor de la Marca si le-a explicat de ce nu a ajuns in aceasta vara la Real Madrid si i-a preferat pe PSG.

"I-am refuzat pe Real Madrid pentru ca PSG este echipa orasului meu. Am vrut sa joc pentru PSG si lucrurile merg foarte bine acum. Au fost foarte multe speculatii despre acest transfer la Real. Intr-adevar, am avut discutii, dar ce a fost in trecut, ramane in trecut. Acum joc pentru PSG si imi voi apara culorile la capacitate maxima!", a spus Mbappe pentru Marca.

Mbappe va avea sansa sa-i infrunte pe Real Madrid in optimile Ligii Campionilor. Real Madrid - PSG se va juca pe data de 14 februarie 2018.