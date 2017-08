Neymar da o noua lovitura Barcelonei! Decizia luata de cel mai scump jucator din istorie: "Ii reclama la FIFA!"

Sky Sports anunta ca Neymar se pregateste sa faca o plangere la FIFA impotriva fostei sale echipe, FC Barcelona.

Plecarea lui Neymar de la FC Barcelona s-a finalizat, nu si scandalul dintre cele 2 parti. Dupa ce luni presedintele Barcei, Bartomeu, anunta ca va fi facuta o plangere impotriva jucatorului si a celor de la PSG pentru cum a fost facut transferul, acum Neymar face acelasi lucru!

Conform Sky Sports News, Neymar vrea sa reclame Barca la FIFA pentru refuzul de a plati bonusul de 26 de milioane de euro catre tatal sau conform contractului semnat in urma cu un an. Momentan, actele pentru aceasta plangere nu au fost finalizate, insa aceasta optiune ramane una pe care Neymar si tatal sau o iau in calcul.

FIFA nu comenteaza cazuri individuale, insa purtatorul de cuvant le-a spus celor de la Sky Sports urmatoarele: "Ca o regula generala si fara a aduce vreun prejudiciu fata de drepturile jucatorilor sau ale cluburilor de a se adresa unei curti civil pentru a rezolva dispute legate de contracte, comitetele de decizie ale FIFA au competenta de a lua decizii in astfel de cazuri daca cele 2 parti nu au decis ca disputa sa ajunga la un tribunal de arbitraj independent".