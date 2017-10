Breaking news: ANUNT BOMBA la PSG! Seicul clubului, anchetat pentru DARE DE MITA intr-o afacere GIGANT la FIFA

Seful lui PSG are probleme uriase!

Nasser Al Khelaifi, presedinte la PSG si sef al grupului media BEIN e investigat pentru dare de mita! Al Khelaifi ar fi fost in spatele unei afaceri ilegale prin care si-ar fi asigurat drepturile de transmisiune pentru Cupa Mondiala in mai multe tari pana in 2030 inclusiv!



In acelasi dosar, procurorii elvetieni il mai ancheteaza si pe fostul secretar general al FIFA, Jerome Valcke, cel care ar fi primit banii pentru a incerca sa influenteze operatiunile!