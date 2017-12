ULTIMA ORA! Barcelona ia o vedeta de la PSG: "S-au inteles pentru un transfer de 45 de milioane!" 

Presa din Franta e sigura: Angel di Maria va merge la Barcelona in ianuarie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dupa ce l-a luat pe Neymar, PSG a fost obligata sa FIFA sa vanda o parte din jucatori pentru a indeplini regulile fairplay-ului financiar. Angel Di Maria este unul din jucatorii trecuti pe lista neagra, iar Barcelona a incercat deja sa-l ia in vara. Atunci, PSG a interzis transferul in speranta ca va reusi sa ocoleasca FIFA fara sa vanda din vedete, insa intre timp, forul mondial i-a avertizat pe francezi ca risca excluderea din Champions League.

Potrivit ParisFans, Barcelona si PSG au deschis negocierile pentru transferul de 45 de milioane de euro al lui Di Maria pe Camp Nou, iar argentinianul e gata sa mearga in Spania pentru a putea juca alaturi de prietenul sau, Leo Messi.

Di Maria ar intra in randul jucatorilor care au jucat atat pentru Real cat si pentru Barcelona. Argentinianul are o revansa de luat fata de madrileni. A fost vandut in 2014, desi fusese declarat cel mai bun om al finalei Champions League.

45 de milioane costa Di Maria

Alte 15 milioane de euro ar urma sa plateasca Barca pentru Di Maria, in bonusuri