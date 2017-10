Banii le-au luat mintile! Declaratie incredibila a lui Mbappe dupa 2-2 cu Marseille! Cum i-a scandalizat pe francezi

PSG a remizat in derby-ul Frantei cu Marseille, scor 2-2.

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Chiar daca a investit sute de milioane de euro in jucatori, PSG nu defileaza in campionatul Frantei. Derby-ul cu Marseille a fost mereu incins, chiar daca cele doua echipe nu s-au mai luptat direct pentru castigarea titlului. La fel a fost si ieri, cand Neymar a fost eliminat. Totusi, Mbappe spune ca vedetele lui PSG nu au luat in serios meciul cu Marseille, unul extrem de important pentru suporteri.

"Am fost cu spatele la perete pana la momentul de magie al lui Cavani. El ne-a scos dintr-o situatie dificila. A fost un meci complicat, dar am fost prea relaxati.

Marseille a jucat bine. Ei au asteptat acest meci, noi trebuia sa ne gandim mai mult la el. Pentru ei este meciul sezonului, pentru noi nu a fost la fel de important. Trebuie sa ne punem niste intrebari din cand in cand. Probabil ca a fost o problema cu modul ion care am pregatit meciul. Nu trebuia sa ii tratam de sus. O sa stim data viitoare la ce sa ne asteptam aici. Poate ca nu am acordat 'Clasicului' importanta meritata. Sunt francez, dar clubul nostru are alte obiective.



Nu am semnat doar ca sa castig derby-ul, important pentru noi e sa castigam trofee. In primul rand, Ligue 1. Apoi Champions League. Oricum, suntem neinvinsi in acest inceput de sezon", a spus jucatorul de 180 de milioane de euro, Mbappe.